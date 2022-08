Stanovanjski sklad bo do leta 2026 zgradil več kot 1200 javnih najemnih stanovanj RTV Slovenija Stanovanjski sklad je bil uspešen pri pridobivanju nepovratnih sredstev okoljskega ministrstva in posojila Razvojne banke Sveta Evrope v skupni vrednosti 108,25 milijona evrov. S sredstvi namerava do leta 2026 zgraditi 1244 javnih najemnih stanovanj.

