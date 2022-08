Konec je: 2Cellos zaključujeta svojo skupno pot Lokalec.si Priljubljeni slovensko-hrvaški glasbeni dvojec se bo ob koncu poslovilne turneje ustavil še v Zagrebu, kjer bosta Luka Šulić in Stjepan Hauser še zadnjič kot 2Cellos stopila na oder in se poslovila od svojih oboževalcev, koncert se bo odvil 19. septembra. Svetovno znani glasbeni dvojec 2Cellos nas je navduševal več kot deset let. Slovenska polovica svetovno znanega dueta 2Cellos, Mariborčan Luka Š ...

Sorodno

Oglasi