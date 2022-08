Ali je spletna aplikacija za paciente ZD Ljubljana diskriminacija? 24ur.com Zagovornik načela enakosti je uvedel postopek ugotavljanja diskriminacije zaradi nove spletne aplikacije, ki so jo v ZD Ljubljana uvedli kot nadomestilo dosedanjih načinov elektronskega dostopa do osebnega zdravnika. Preveril bo, če ukrep v slabši položaj neupravičeno postavlja starejše in osebe z invalidnostmi, je sporočil Zagovornik.

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Danijel Bešič Loredan

Primož Roglič

Robert Golob

Janez Janša

Tilen Božič