Jubilejna deseta za Rogliča: "Imel sem noge in sem šel" SiOL.net "Zadnje dni si podajamo to rdečo majico in zdaj sem prišel na vrsto jaz," se je v cilju četrte etape 77. Dirke po Španiji smejalo slovenskemu šampionu Primožu Rogliču, do danes že četrtemu članu moštva Jumbo-Visma, ki je oblekel majico vodilnega na letošnji Vuelti. Zasavec je s silovitim sprintom v klanec osvojil etapo in prevzel skupno vodstvo. "Tako naj zdaj ostane do Madrida," pa je povedal njegov moštveni kolega Edoardo Affini.

