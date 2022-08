Do konca leta varna šolska pot na Otočcu Dolenjski list Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor podjetja BGP gradnje Danijel Špingler sta včeraj na Osnovni šoli Otočec podpisala pogodbo v vrednosti dobrih 184.000 evrov z DDV za ureditev dela šolske poti od naselja Lešnica do otoške šole. Na tem odseku bo na novo zgrajenih 750 metrov cestne razsvetljave, 160 metrov manjkajočega pločnika na Lešnici, kjer bo urejena tudi avtobusna post ...

