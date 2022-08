Tina Šutej zmagoslavno na prvem mitingu po evropskem prvenstvu. Premagala tudi evropsko prvakinjo Celje.info Tina Šutej je po evropskem prvenstvu v Münchnu, kjer je osvojila bronasto medaljo, ostala v Nemčiji in se udeležila močnega mitinga v Jockgrimu pri Karlsruheju. Tina Šutej je slavila ter ugnala tudi evropsko prvakinjo s Finske. Najboljša slovenska atletinja Tina Šutej je vse višine do 471 centimetrov preskočila v prvem poskusu, to pa v drugem. Tudi Finska skakalka s palico Wilmo Murto, ki je v Mün ...

