Nina Ivanič Rep takole uživa s svojim partnerjem TOčnoTO.si Nina Ivanič Rep z možem Matjažem Repom, s katerim sta srečno poročena že več kot 22 let, resnično uživa. Poglejte, kako povezana sta. Nina, priljubljena slovenska igralka, je z nami delila nekaj utrinkov, kako z možem uživa na morju. Fotografije so nastale v restavraciji, kjer skupaj brskata po meniju in se bržkone odločata, kaj bosta […] Nina Ivanič Rep takole uživa s svojim partnerjem was first p...

Sorodno

























Oglasi