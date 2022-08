(VIDEO) “Epski konec sinočnjega TV Dnevnika na nacionalki,” ki se v zgodovini RTV-ja še ni zgodil – Voditelj Dnevnika Sašo Krajnc dobil podporo “v živo” topnews.si Aktiv novinarjev informativnega programa TVS brezpogojno podpira urednico in voditelja osrednjih informativnih oddaj Vesno Pfeiffer in Sašo Krajnca in nasprotuje vsakršnim pritiskom na zaposlene, so zapisali. Zavračajo trditev, da urednica in voditelj nista sposobna hitrih odzivov, saj njihove izkušnje z njima in bogat arhiv dokazujejo nasprotno. Naj spomnimo: “Prispevek objavljamo po izrecnem nav...

Sorodno





































































Oglasi Omenjeni Dnevnik Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Metod Ropret

Tina Šutej

Igor E. Bergant

Primož Roglič