Štajerska avtocesta zaprta zaradi gorečega vozila SiOL.net Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je štajerska avtocesta med Blagovico in Trojanami proti Mariboru zaprta zaradi gašenja vozila. Obvoz je mogoč po regionalni cesti prek priključkov Lukovica ali Blagovica in Trojane. Pred Blagovico je nastal zastoj, dolg kilometer in pol.

