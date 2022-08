Včeraj smo poročali, da družina iz Zgornje Velke že skoraj teden dni pogreša muca po imenu Pagod, najditelju pa so ponujali tudi denarno nagrado. Pagod je norveška gozdna mačka, star je dve leti in pol, prav tako je kastriran in čipiran. Danes ponoči so sporočili, da se je muc Pagod sam srečno vrnil domov.