Rop v parku v Domžalah Gorenjski glas Domžale – Policisti obravnavajo rop, ki se je zgodil v petek okoli 23. ure v Domžalah. Kot so ugotovili, so do dveh oškodovancev v parku pristopili trije neznanci in jima na silo odvzeli nahrbtnik z vsebino, nato pa s kraja zbežali. Povzročili so...

