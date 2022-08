Nedolgo po razkritju prvih skic notranjosti prihajajočega baterijsko gnanega električnega koncepta Vision 7S, so se pri Škodi odločili javnosti posredovati še njegov zunanji videz. Kot je znano, je koncept Vision 7S prvi glasnik njihovega novega oblikovalskega sloga “Modern Solid“, ki temelji na znanih vrednotah znamke, kot so solidnost, funkcionalnost in pristnost. Tudi najavljeni koncept špor ...