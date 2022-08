Srbski policisti stopili na prste tihotapcem tartufov Maribor24.si Srbski policisti so na meji s Hrvaško ujeli 68-letnega moškega pri tihotapljenju 78 kilogramov črnih tartufov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Tržna vrednost črnega tartufa je v tem delu sezone okoli 350 evrov za kilogram. Osumljeni moški bi z zaplenjeno količino lahko zaslužil do 27.000 evrov, s prodajo restavracijam pa tudi nekajkrat več. Policisti so moškega iz Bačke Palanke pri tihotapl ...

Sorodno

















































































































































































Oglasi Omenjeni Hrvaška

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Janez Janša

Robert Golob

Metod Ropret

Luka Mesec