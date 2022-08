S temi napravami bo vaše življenje bolj zdravo in produktivno SiOL.net Tehnologija nam danes omogoča neverjetne stvari. Naši domovi, pisarne in tudi žepi so polni različnih naprav, ki nam tako ali drugače omogočajo boljše bivanje, delo in življenje. Z različnimi meritvami in nasveti nam pomagajo do boljšega zdravja, s številnimi funkcijami pa do večje učinkovitosti pri delu, seveda pa so tudi vir neskončne zabave. Podjetje Samsung je nedavno predstavilo najnovejšo Galaxy Z serijo pametnih telefonov, ki s seboj prinaša edinstveno zložljivo zasnovo, močnejši mehanizem za zlaganje, nove možnosti kamere in številne druge novosti.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Samsung Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Luka Dončić

Luka Mesec

Janez Janša