“Dal ji je trojno dozo GHB-ja in jo posilil”: Afera o spolnih zlorabah 28-letnega novomeškega umetnika dobiva nove razsežnosti Maribor24.si O spolnih zlorabah Smodeja, ki te dni pretresajo državo, je spregovorila priča, ki žrtve poziva k prijavam na policijo. Prekomerna količina prepovedane droge, nato pa fizično nasilje in spolni odnosi brez privoljenja, vse to se je na zabavah 28-letnega kulturnika Dušana Josipa Smodeja dogajalo že leta, pripoveduje danes 21-letno dekle, ki naj bi se leta 2018 skupaj s prijateljico večkrat udeležila ...

