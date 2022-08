Zaradi vojne v Ukrajini Japonska razmišlja o povratku k jedrski energiji Demokracija Piše: C. R. Japonska razmišlja o gradnji jedrskih reaktorjev nove generacije, je danes povedal japonski premier Fumio Kishida. Ob tem premleva tudi vključitev več jedrskih elektrarn v omrežje in podaljšanje življenjske dobe reaktorjev, če bo varnost to dopuščala, je predsednik vlade pojasnil na srečanju na temo energetske politike. Japonska vlada o povratku k jedrski energiji razmišlja

Sorodno

Oglasi Omenjeni Fukušima

Japonska

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Luka Dončić

Goran Dragić

Luka Mesec

Janez Janša