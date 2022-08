Med nagrajenci sejma AGRA izdelki AVE SiOL.net Pod blagovno znamko AVE skupina Panvita ponuja širok nabor izdelkov slovenskega mesa. Potrošnikom je na voljo le skrbno izbrano meso najvišje kakovosti, kar potrjujejo tudi najvišje nagrade in različni certifikati. Na že 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA so naziv šampion prejeli kar trikrat in osvojili več zlatih medalj.

