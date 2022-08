Prepir med partnerjema: Policisti zoper pijano 36-letnico uporabili prisilna sredstva Lokalec.si Na območju Policijske postaje Podlehnik je prišlo včeraj, 23. avgusta 2022, v večernem času do kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru med zunaj zakonskima partnerjema. Kričala na svojega 46-letnega partnerja Na kraju so policisti opravili razgovore, pri tem pa ugovotili, da je 36-letna ženska, ki je bila pod vplivom alkohola vpila oz. kričala na svojega 46-letnega zunaj zakonskega partne ...

