V juliju so v Mariboru zabeležili 32.600 turističnih prihodov in 54.000 prenočitev. V primerjavi z julijem 2021 je rast turističnih prihodov 61 odstotna in rast prenočitev 57 odstotna, oba podatka pa sta primerljiva številkam v letu 2019. Razmerje med domačimi in tujimi prenočitvami je bilo 7/93 v prid tujim prenočitvam, ki so jih največ ustvarili turisti iz Nemčije, Poljske, Češke, Nizozemske in ...