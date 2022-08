Z visokim do skrajnim tveganjem pomanjkanja vode do leta 2050 se sooča 17 odstotkov prebivalstva Evrope oz. območja, kjer ustvarijo 13 odstotkov njenega bruto domačega proizvoda, so danes po poročanju tujih agencij opozorili v okoljski organizaciji WWF. Medtem ko se Evropa spopada z zgodovinskimi vročinskimi valovi, sušami in rekordno nizkimi vodostaji rek, analiza WWF opozarja na visoka tveganja ...