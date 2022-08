Po več kot 30 letih sta se srečala Mateja Svet in Tone Vogrinec SiOL.net Po več kot treh desetletjih sta se na pobudo legende slovenskega in jugoslovanskega smučanja Bojana Križaja srečala Tone Vogrinec, oče slovenskega smučanja, in Mateja Svet, ikona slovenskega smučanja, ki se je leta 1990, na vrhuncu kariere, po olimpijski medalji in petih kolajnah s svetovnih prvenstev, nepričakovano poslovila od tekmovalnega smučanja. "Pogovarjala sva se kar štiri ure," je razkril 80-letni Vogrinec.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Bojan Križaj

Ljubljana

Tone Vogrinec Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Luka Dončić

Luka Mesec

Janez Janša