Vlada bi naj do konca meseca sprejela nov seznam (naj)pomembnejših dogodkov za televizijski prenos Maribor24.si Sportklub (United Media), pozdravlja pobudo za pripravo novega seznama (naj)pomembnejših športnih dogodkov za televizijski prenos. Zagotavljajo, da so že doslej naredili vse, da bi bili njihovi programi pod enakimi pogoji na voljo vsem operaterjem, a so vsi sklenitev pogodbe zavrnili. V United Media predvidevajo, kot so zapisali, da je želja po spreminjanju medijske zakonodaje med drugim posledica ...

