Kata: Ne gre za čustva, za laži gre 24ur.com Junaki Ljubezni na vasi in njihove dame si bodo ogledali posnetke pestrega dogajanja na Ivovi in Krunoslavovi domačiji. Med Kato in Branko se bo odvil besedni dvoboj, Krunoslava pa bosta z očitki obmetavali obe njegovi favoritki.

