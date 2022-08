V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so opozorili na nekatere neupravičene, neprimerne in deloma tudi primitivne napade, ki so jih deležni nekateri novinarji. Menijo, da so bili napadi neutemeljeni in da bi bile kritike upravičene le na podlagi njihovega dela in ne na osebni ravni.



ZNP je opozorilo in obsodilo številne napade in zmerjanja na novega voditelja Odmevov Luko Svetina, ki ga je pr ...