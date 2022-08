Konferenca ravnateljev: novo šolsko leto se začenja v šolah in brez mask Primorske novice Predsednik vlade Robert Golob ter minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič sta na današnji tradicionalni konferenci ravnateljev slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodov na Brdu pri Kranju izpostavila, da se novo šolsko leto začenja na konvencionalen način, v šolah in brez mask. Dotaknila sta se tudi drugih aktualnih tem v šolstvu.

