Odbojkarji gasilce s Krasa povabili na prvo tekmo svetovnega prvenstva 24ur.com Natanko mesec dni po koncu največjega požara v zgodovini Slovenije približno 1500 pripadnikov slovenskih služb za zaščito in reševanje, ki so sodelovali pri gašenju, ta petek prihaja v ljubljansko dvorano Stožice. Na ogled prve tekme slovenske odbojkarske reprezentance na svetovnem prvenstvu so jih v znak zahvale povabili naši odbojkarji osebno, ki so že tretji dan požara klicali na Kras in se kl...

