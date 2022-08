(FOTO) Občina brani stolpnico, v kateri bo študentski dom. Podžupan Reichengerg: "Pri širitvi mesta so vedno žrtve." Večer Razvneto srečanje civilne iniciative in občinskega vrha, ki brani načrtovano 18-nastropno stolpnico na parkirišču Meltala, kjer bi ta služil s študentskimi sobami. Občani proti in upajo na kompromis

Sorodno

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni Maribor

Meltal

Večer Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Luka Dončić

Luka Mesec

Jan Polanc