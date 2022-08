Slovenski poslovni klubi dobra opora slovenskemu gospodarstvu v tujini Demokracija Piše: C. R.

Z željo, da bi lahko nudili pomoč čim večjemu številu slovenskih podjetij na različnih lokacijah po svetu, SPIRIT Slovenija že vrsto let sodeluje s slovenskimi poslovnimi klubi (SPK) v tujini in preko javnega razpisa s pomočjo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo sofinancira njihove aktivnosti. V tem času so uspeli oblikovati razvejano mrežo klubov po celem svetu,

