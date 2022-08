Novogoriški kulturni dom napoveduje "nov začetek pristnih in svežih umetniških doživetij" RTV Slovenija Kulturni dom Nova Gorica bo novo sezono otvoril z več uveljavljenimi projekti in novitetami, med kateremi je tudi festival Zvoki miru. Vse več je tudi čezmejnih projektov, pri katerih sodelujejo s partnerji iz Gorice in Furlanije - Julijske krajine.

