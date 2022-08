Vsi ankaranski dijaki lahko dobijo občinske štipendije Primorske novice Občina Ankaran je objavila javni razpis za dodelitev štipendij dijakom. Namenjene so vsem, ne glede na učni uspeh ali tekmovalne rezultate in so združljive z vsemi drugimi štipendijami, poudarjajo na občini. Konec septembra bodo objavili še razpis za študente. Za informacije bo na voljo posebna pisarna.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Jože Golobič

Danijel Bešič Loredan

Luka Dončić

Janez Janša

Goran Dragić