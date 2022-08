Kaj takšnega se v britanskem šovu še ni zgodilo! SiOL.net V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, se je zgodilo nekaj, česar gledalci v britanski različici priljubljenega šova še niste videli. Eden od treh ženinov je namreč eksperiment zapustil, še preden je prišel do oltarja in spoznal kandidatko, ki so mu jo izbrali strokovnjaki.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Facebook

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Danijel Bešič Loredan

Jože Golobič

Luka Dončić

Janez Janša

Primož Roglič