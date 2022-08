VIDEO: V Lenartu večja investicija v kolesarske poti Lokalec.si V Občini Lenart so minule dni podpisali pogodbo za nove kolesarske poti. Naredili jih bodo več kilometrov, s tem pa omogočilo bolj trajnostjo potovanje za domačine in prijetno pot za turiste, ki obiščejo te kraje. Lenarški župan Janez Kramberger je s podjetjema Lipa in Pomgrad, izbranima na razpisu, podpisal dve pogodbi za gradnjo kolesarskih povezav na območju Slovenskih goric. Prvo za traso med ...

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Danijel Bešič Loredan

Jože Golobič

Luka Dončić

Janez Janša

Primož Roglič