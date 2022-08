SDS in NSi z zakonom proti škodljivim ukrepom prejšnje oblasti na ustavno sodišče, pričakujeta, da bo zaustavljen Večer Poslanski skupini SDS in NSi sta na ustavno sodišče naslovili zahtevo za oceno ustavnosti zakona, ki so ga v DZ vložili pri Inštitutu 8. marec in posega v 11 zakonov prejšnje vlade.

