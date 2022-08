Nemška skladišča plina zapolnjena že več kot 80-odstotno SiOL.net Nemška skladišča plina so bila konec prejšnjega tedna zapolnjena več kot 80-odstotno, kažejo podatki združenja sistemskih operaterjev plinske infrastrukture v EU Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI). Nemci so si sicer za cilj zastavili, da skladišča do 1. oktobra zapolnijo 85-odstotno, do 1. novembra pa 95-odstotno.

