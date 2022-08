Še dva zakona v zvezi z avtorsikimi pravicami potiskajo skozi po nujnem postopku Demokracija Piše: P.T., STA Na današnji seji vlade se obravnavata predloga obeh zakonov, ki se nanašata na uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic. Noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter zakona o kolektivnem upravljanju teh pravic so pripravili na gospodarskem ministrstvu, in zahtevajo, da se ju sprejme po nujnem postopku. S predlaganimi spremembami se v slovenski pravni red med drugim prenaša

Oglasi Omenjeni Avtorske pravice Najbolj brano Osebe dneva Danijel Bešič Loredan

Jože Golobič

Luka Dončić

Janez Janša

Primož Roglič