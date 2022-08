Exatlonovec: Nazadnje sem jokal od veselja, ko sem izvedel ... SiOL.net Že 5. septembra se na Planet vrača najtežja televizijska športna preizkušnja Exatlon, ki prinaša nove poligone, novega voditelja ter nove tekmovalce in tekmovalke. Rdečo ekipo bo zastopal tudi nekdanji nogometaš, model in osebni trener Michael Lovrec, ki je najprej treniral atletiko in tenis, nato pa je njegova velika ljubezen postal nogomet. V pogovoru pred odhodom v Dominikansko republiko nam je med drugim razkril, kdaj je nazadnje točil solze.

Sorodno

















Oglasi