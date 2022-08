Policisti nadaljujejo preverjanje informacij, za zdaj se ni oglasila nobena od domnevnih žrtev RTV Slovenija Policija izvaja potrebne ukrepe in zbira obvestila o morebitnih sumih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki so se pred nekaj dnevi razširili v javnosti. Do srede popoldan v zvezi s tem niso prejeli nobene prijave, prav tako ne Inštitut 8. marec.

