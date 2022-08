Slovenske odbojkarice so dosegle še drugo načrtovano zmago in se močno približale nastopu na EP. Tja bosta potovali prvi dve ekipi iz skupine, po prvih dveh krogih pa imajo po dve zmagi po pričakovanjih reprezentanci Azerbajdžana in Slovenije. Že v soboto odbojkarice čaka gostovanje pri zadnjeuvrščeni ekipi Gruzije v Tbilisiju. Avstrija – Slovenija 2:3 (-17, 14, -19, 27, -9) Mazej, Pogačar 5, Erže ...