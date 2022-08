Motorist pri Vojniku namesto 50km/h vozil 111 km/h Celje.info Policisti Postaje prometne policije Celje so včeraj dopoldne izvajali meritve hitrosti v naselju Ivenca, na cestnem odseku regionalne ceste Vojnik – Frankolovo. Med izvajanjem meritev hitrosti, kjer je hitrost vožnje s prometnim pravilom za naselje omejena na 50 km/h, so nekaj pred poldnevom ustavili voznika motornega kolesa znamke BMW, ki je naselju vozil s hitrostjo 111 km/h. Vozniku so začasno ...

