Zahteva za sklic nujne seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaradi posledic suše Demokracija Piše: C.R. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zahteva sklic nujne seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer bi obravnavali tematiko »finančnega nadomestila za nosilce kmetijskih gospodarstev zaradi suše. “V poslanski skupini SDS izpostavljamo, da je pomanjkanje padavin in visoke temperature, ki so zajele celo Slovenijo, močno vplivalo na kmetijske rastline, ki se kot po ...

