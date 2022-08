Delavci v trgovini bodo stavkali, če se ne uredijo plače in delovni čas Maribor24.si . Zato je sprožil peticijo Dovolj je, ki se med drugim zavzema za višje plače in ureditev delovnega časa. Če odziva ne bo, so pripravljeni tudi stavkati. Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v sindikatu, nizke plače zaposlenim v trgovini ne zagotavljajo dostojnega življenja. Z nizkimi povračili stroškov za prehrano v višini 4,81 evra in prevoz na delo v višini 70 odstotkov cene mesečne ...

