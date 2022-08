Že september bo mesec resnice za SŽ Olimpijo, čeprav so palček v Ligi prvakov RTV Slovenija 2. septembra bodo hokejisti SŽ Olimpije debitirali v Ligi prvakov. Za začetek Ljubljančane čakata težki gostovanji v Turkuju in Wolfsburgu. Vseh šest tekem skupinskega dela si boste lahko ogledali na TV Slovenija 2 in na MMC-ju

