Melamin s četrtino proizvodnje, dela z epiklorhidrinom ne bodo obudili 24ur.com Iz podjetja Melamin so sporočili, da so zaključili s sanacijskimi deli in v želji po ohranitvi vseh delovnih mest nadaljujejo z rekonstrukcijo podjetja. Trenutno v podjetju obratuje približno 25 odstotkov proizvodnje ter se izvaja varen in postopen zagon proizvodnih zmogljivosti. Ob tem na trenutni lokaciji zaradi zagotavljanja varnosti ne načrtujejo ponovne vzpostavitve dela proizvodnje, ki za s...

