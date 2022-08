Voznik avtobusa z migranti do smrti povozil dva policista SiOL.net Voznik avtobusa, ki je prevažal 47 migrantov, je danes do smrti povozil dva bolgarska policista, ko sta skušala avtobus ustaviti blizu mesta Burgas na obali Črnega morja. Policisti so avtobus že pred tem skušali ustaviti z dvema zaporama ceste, vendar je obe prebil. Voznika še iščejo, saj je s kraja nesreče pobegnil.

