Varnostna razdalja? Pri 130 kilometrih na uro je pot ustavljanja 129 metrov 24ur.com Na avtocestah in hitrih cestah je najmanj prometnih nesreč glede na število vozil in prevožene razdalje, zato veljajo za najbolj varne ceste. Če se nesreče zgodijo, imajo večinoma hujše posledice. Najpogostejša vzroka zanje sta visoka hitrost in prekratka varnostna razdalja. Razlika v hitrosti vozil je pogosto večja, kot jo zna oceniti voznik, kar predstavlja tveganje za nalet. Ustrezna varnostna...

