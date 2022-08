Nogometaši Maribora ostali brez konferenčne lige. Nogometaši Maribora so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij konferenčne lige v gosteh izgubili proti Cluju z 0:1 (0:0). Edini gol je v 90. minuti dosegel Lovro Cvek. Romuni so se po tem, ko so v Ljudskem vrtu igrali 0:0, prebili v skupinski del tekmovanja, za slovenskega prvaka pa je konec evropskih obveznosti.