Potem ko so pripadniki policijskih in gasilskih enot na kraju nesreče posneli fotografije delov trupel, so se posnetki znašli v javnosti. Vanessa Bryant je sklenila pravico poiskati na sodišču. Kot poročajo tuji mediji, bo sedaj prejela visoko odškodnino v višini 16 milijonov dolarjev.



