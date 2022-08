Šimundži uspelo po pravcati drami v Litvi SiOL.net Danes bodo znani vsi udeleženci skupinskega dela evropske lige. V drugem najmočnejšem evropskem tekmovanju, za katerega bodo udeleženci prejeli 3,6 milijonov evrov nagrade,so se uvrstili tudi trije klubi s slovenskimi legionarji. To so Ludogorec, Fenerbahče in Omonia. Zelo napeto je bilo v Litvi, kjer je Ludogorec, ki ga vodi Ante Šimundža, izločil Žalgiris po podaljšku, odločilen zadetek za 3:3 pa je dosegel z bele točke v 120. minuti!

