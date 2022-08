Vajgl in Kovšca si pred vložitvijo kandidature želita podporo političnih strank RTV Slovenija "Zelo bi me veselilo, če bi me podprla stranka Ivana Galeta," je potrdil Ivo Vajgl, Alojz Kovšca pa brez širše politične podpore ne bo vložil kandidature. Kakšni so njuni pogledi na zunanjo in obrambno politiko države?

