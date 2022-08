Kljub temu, da je medijska krajina v Sloveniji že lep čas izjemno napeta, je njen skromni povzetek v zadnjih dneh skoraj humorističen. Po vseh stavkah in pritoževanju novinarjev na RTV Slovenija, da se nad njimi vrši pritisk, prej s strani vlade Janeza Janše in zdaj s strani direktorja TVS, so tudi v tokratni situaciji našli način, da igrajo žrtev. Ko je levičarski urednik Mladine javno pozval k ...